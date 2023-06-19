Італійська фріттата з овочами сподобається всім, хто любить італійську кухню

Рецепт фріттати з овочами сподобається всім, хто любить італійську кухню. Готувати його легко та смачно. Цей рецепт простий та практичний. А щоб ваша страва вийшла ще смачнішою, Інформатор приготував корисну пораду.

Фріттата це – традиційний італійська яєчня, звідси її красива назва. Італійці цей різновид омлету готують з різними наповнювачами – ковбасними виробами, м’ясом, сиром, грибами, помідорами, зеленню. Автентична італійська фріттата це проста, ситна селянська страва, яка найчастіше готується з картоплі, цибулі та яєць, іноді з додаванням тертого сиру пармезан. Неаполітанську фріттату часто готують з використанням макаронів.

Вам знадобиться:

4 яйця

2 картоплини

200 г помідорів чері

200 г шпинату

4–5 печериць

5 столових ложок олії

сіль

свіжомелений чорний перець

Як готувати італійську фріттату

Наріжте картоплю та гриби тонкими скибочками. Помідори черрі розріжте навпіл. У великій сковороді з антипригарним покриттям розігрійте олію і викладіть картоплю і трохи посоліть. Готуйте на середньому вогні під кришкою 7 хвилин.

Далі покладіть гриби в сковороду, акуратно перемішайте і готуйте ще 5 хв. Картопля та гриби повинні підрум’янитися. Додайте помідори та продовжуйте готувати ще 3 хв.

Порада від Інформатора: frittata не може бути рідкою ні під час приготування, ні при подачі. Для цього всі продукти, особливо овочі, не повинні бути соковитими. Тож, перш, ніж додати томати, потрібно попередньо злегка віджати сік, залишивши тільки м’якоть.

Видаліть жорсткі стебла шпинату, додайте листя до овочів і прогрійте 1 хв. Розбийте в миску яйця, посоліть, приправте перцем і збовтайте. Влийте яйця в сковороду та перемішайте. Готуйте, доки яйця не ущільнять, приблизно 5 хв. Наріжте фріттату на порції та подавайте гарячою.

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