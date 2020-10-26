Італійське село доплачуватиме за переїзд і роботу в ньому до 28 000Є

Італійське село Санто-Стефано-ді-Сессаніо сподівається залучити нових молодих жителів, запропонувавши їм гранти на загальну суму 28 000 євро.

Мальовниче село на вершині пагорба в регіоні Абруццо поділилося подробицями відповідного проєкту на сайті місцевої ради.

В даний час в Санто-Стефано проживає всього 115 осіб, 41 з яких старше 65 років, в той час як тільки 13 осіб, що живуть в селі, молодші 20 років.

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Тому місцева рада заявила, що необхідно зробити щось для забезпечення стійкого і міцного розвитку території.

Місцева влада розробила ініціативу щодо залучення нових мешканців, яка включає пропозицію максимального гранту в розмірі 8000 євро на рік протягом трьох років, що виплачується щомісяця. Також місцева рада готова запропонувати ще один грант, одноразову максимальну виплату в розмірі 20 000 євро, для нових мешканців, які хочуть почати в селі свій бізнес.

Рада надасть також новим мешканцям нерухомість, за яку вони будуть платити тільки “номінальну” орендну плату.

Ті, хто претендує на участь у проєкті, повинні бути у віці від 18 до 40 років.

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Заявники можуть бути італійськими громадянами, мешканцями інших регіонів, але повинні переїжджати з місця, де проживає не менше 2000 осіб. Заявники також можуть бути громадянами ЄС або негромадянами ЄС з довгостроковим дозволом на проживання, виданим на невизначений термін.

Вони повинні перенести своє місце проживання в Санто-Стефано мінімум на п’ять років і відкрити бізнес в селі.

Заявки на участь в ініціативі повинні бути подані до 15 листопада 2020 року.

Ознайомитися із усіма умовами проекту можна на сайті комуни.

Нагадаємо, в 2017 році ініціативна група швейцарського села Альбінен виступила з пропозицію про фінансове заохочення для нових жителів.

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