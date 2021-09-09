Італійський підручник історії назвав Україну, Молдову і Білорусь Росією

В італійському підручнику з географії на карті світу над Україною, Молдовою, Білоруссю нанесений напис «La regione russa», який перекладається як «російський регіон», раніше від України «відокремили» Крим на сайті Олімпіади.

Як повідомляє в своєму Facebook Посольство України в Італії, спотворення інформації про Україну та замовчування фактів російської агресії виявили в італійському підручнику з географії «Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia», котрий написаний Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи.

На карті світу на італійській мові написано «La regione russa» над Україною, Молдовою і Білоруссю — це означає «російський регіон». Крим на карті показаний українською територією, але його населення пораховано як російське.

Посольство звернулося до італійських відомства з закликом внести виправлення.

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