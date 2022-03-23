Італійський рок-гурт Måneskin відмовився від виступів у Росії

Італійський рок-гурт Måneskin, який у 2021 році здобув перемогу на пісенному конкурсі Євробачення, відмовився виступати на території країни-агресора.

Після того, як війська рф незаконно зайшли на територію України і розпалили війну, більшість країн відмовилася мати з росією справи.

Це потягнуло за собою певну політичну, економічну та міжнародну кризу. Впливу зазнала і культура, яка, як з’ясувалося, не може залишатися осторонь від політики.

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Популярний рок-гурт Måneskin з Італії мав давати концерт в Росії в рамках свого світового туру. Однак, несподівані для всіх події змусили музикантів переосмислити це.

В результаті гурт став на бік України і на знак солідарності відмовився від концертів на території країни-агресора.

Як з’ясувалося, мистецтво не може залишатися осторонь від політики.



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