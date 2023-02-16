Італійський співак Tananai зняв кліп про українську сім’ю (Відео)

З цією піснею артист вийшов у фінал конкурсу Санремо, завдяки якому можна презентувати свою країну на Євробаченні-2023.

Італійський музикант Альберто Котта Рамузіно, відомий публіці під псевдонімом Тананай, випустив кліп про закоханих із України, яких розлучила війна. Пісня називається Танго. Ролик опубліковано на YouTube-каналі.

“Це пісня, яка глибоко хвилює мене щоразу, коли я її слухаю, а також спирається на мою потребу зупинитися на відчуттях, які я відчуваю як під час співу, так і в повсякденному житті, після цього року так швидко і несамовито”, – зазначив артист.

Героями ролика стали Максим Растеряєв, який зараз захищає країну, та його дружина Ольга. Вона разом із донькою Лізою була змушена залишити Україну через бойові дії.

Кадри, показані в кліпі, були зняті самими героями до і після війни. У ролику також показано наслідки ударів військ РФ.

“Я займався написанням Танго, коли історію Ольги та Максима розповіли мені друзі, і я відразу ж був вражений сильними та суперечливими емоціями. Метою моєї музики завжди було достукатися до якнайбільшої кількості людей. Минув рік із початку цього конфлікту, і, можливо, ми забули, що це не лише питання стратегії та політики, а й повсякденного життя, яке розвалюється та пристосовується, щоб не зникли сліди людяності, кохання”, – додав артист.

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