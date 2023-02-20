Італійський суд у Мілані виправдав колишнього прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі за звинуваченнями у підкупі свідків у справі про проституцію неповнолітніх у 2013 році.

Про це повідомило агентство Reuters, пише “Європейська правда”.

Берлусконі звинуватили в тому, що він заплатив 24 людям, переважно молодим гостям на його так званих секс-вечірках “бунга-бунга”, аби вони надали неправдиві свідчення у попередньому судовому процесі.

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На ньому Берлусконі звинувачували в оплаті за секс з 17-річною марокканською танцівницею нічного клубу. Берлусконі виправдали у цій справі через відсутність доказів того, що він знав, що платить неповнолітній. Тоді його звинуватили у підкупі свідків.

Справа про підкуп свідків свідкам була розділена між трьома містами – Сієною, Римом і Міланом, скільки у цих містах свідки жили. Берлусконі вже виправдали у справах у Сієні та Римі. Тамтешні прокурори оскаржують це рішення. Нинішня справа в Мілані – найгучніша з трьох.

Берлусконі раніше визнав, що давав гроші своїм гостям, але сказав, що це була компенсація за репутаційну шкоду, якої вони зазнали.

Справа надовго кинула тінь на його політичну кар’єру. Скандал, відомий як секс-вечірки “бунга-бунга”, призвів до його політичного падіння та завершення його четвертого терміну прем’єр-міністра в 2011 році.

Нагадаємо, Берлусконі, який викликав критику своїми нещодавніми висловлюваннями про президента Володимира Зеленського, тепер заявляє, що завжди був на боці українського народу.

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