Італійський уряд обмежив батьківські права гей-пар

Активісти за права геїв у вівторок засудили як гомофобні кроки уряду прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, який обмежив визнання батьківських прав тільки для біологічного батька в одностатевих родинах.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє AP.

Уряд наказав міській владі Мілану припинити автоматичний запис обох батьків в одностатевих парах у міських реєстрах, що, як очікується, вплине на сотні сімей. Це було останнє велике місто, яке продовжило практику, що на короткий час була прийнята в Римі, Турині, Неаполі та інших містах після того, як у 2016 році Верховний суд Італії спростив для геїв можливість всиновлення біологічної дитини партнера.

Ця бюрократична процедура є ключовою для визнання батьківських прав у низці повсякденних ситуацій, таких як дозвіл на медичне лікування або участь у шкільних екскурсіях.

Президент Rainbow Families Алессія Крочіні заявила, що рішення Риму припинити автоматичну реєстрацію обох батьків в одностатевих сім’ях викриває гомофобію уряду. Уряд не зробив жодних офіційних заяв з цього приводу.

“Цей уряд є максимальним вираженням гомофобії”, – сказала вона. “Мелоні каже, що для того, щоб дитина добре росла, їй потрібні мати і батько, навіть якщо десятиліття досліджень говорять про протилежне. Це образливо для сотень тисяч сімей з двома одностатевими батьками” – додала Крочіні.

Юрій Гвіана з активістської групи All Out заявив, що цей крок “кидає тисячі сімей у невизначеність”.

Новина про цей крок, про який меру Мілану Джузеппе Сала повідомив призначений державою префект, з’явилася в той самий день, коли комісія Сенату заблокувала спробу визнати свідоцтва про народження дітей одностатевих пар, видані іншими країнами ЄС.

Сала пообіцяв боротися за закон, який би надавав одностатевим батькам рівні права, але заявив, що поки що не може ризикувати, ставлячи працівників міського РАЦСу в протиріччя з рішенням уряду.

За відсутності визнання, нерідні мати чи батько повинні пройти процедуру усиновлення, щоб встановити батьківські права – що може зайняти роки.

За оцінками Італійської гей-партії, створеної у 2020 році для надання політичної ваги боротьбі проти дискримінації геїв, близько 150 000 дітей страждають від того, що Італія не визнає права обох батьків в одностатевих шлюбах.

Речник Гей-партії Фабріціо Марраццо закликав мерів італійських міст відхилити вимогу уряду і зареєструвати обох одностатевих батьків в акті громадянської непокори.

Як повідомлялося, Джорджію Мелоні розкритикували за “радісний настрій” на святкуванні дня народження її політичного соратника Маттео Сальвіні у той час, як Італія продовжує пошуки мігрантів, які потонули біля берегів Калабрії.

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