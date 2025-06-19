Італійський футболіст з російським корінням бореться за Україну: історія Івана Луки Вавассорі

29-річний колишній воротар італійських футбольних клубів залишив спорт і приєднався до лав міжнародної бригади в Україні, ставши піхотинцем на передовій війни проти Росії.

Хто такий Іван Лука Вавассорі?

Іван Лука Вавассорі — 29-річний спортсмен, який народився в Росії, але з п’яти років виростав у прийомній родині в П’ємонті, Італія. Його пристрасть — футбол. У своїй кар’єрі грав за команди Серії C, зокрема Леньяно, Про Патрія та Бра, а також мав досвід за кордоном у Болівії в клубі Real Santa Cruz.

Однак із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Іван приймає радикальне рішення — він кидає спортивну кар’єру та їде добровольцем до України. Не зважаючи на своє російське походження, він приєднується до міжнародного батальйону, що бореться на боці ЗСУ.

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📍 Війна, фронт і боротьба

Спочатку Іван прибув до Львова, потім — до Києва, де пройшов коротке бойове навчання. Про це він розповів у відео на TikTok:

«Я — піхотинець, штурмовик. Очолюю групу хлопців. Ми вирушаємо на місію, яку можна назвати самогубною», — говорить Іван.

В одному з останніх відео він описав драматичну ситуацію на фронті:

«Росія контролює 90% Півдня України, Північ під бомбардуванням. Ми захопили ворожі бронемашини, зброю, але далі не знаємо, що буде. Нам наказали перейти в оборону, але ми не хочемо просто чекати під обстрілами».

Він додає, що вирішив разом із побратимами діяти самостійно, без узгодження з командуванням:

«Це буде місія без повернення. У нас майже немає сил проти армії. Але краще загинути, ніж просто чекати. Не важливо, коли вмирати — важливо, як вмирати. Лише тоді починається справжнє життя». Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.