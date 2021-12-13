Італійський єпископ зруйнував дитячі мрії: “Баббо Натале не існує”

Римо-католицька єпархія на Сицилії публічно вибачилася перед обуреними батьками після того, як її єпископ сказав групі дітей, що Баббо Натале не існує.

Санта Клауса в Італії звуть Баббо Натале

Як повідомляє “Європейська правда“, про це йдеться в публікації агентства Associated Press.

У пості на Facebook та в коментарях у п’ятницю єпархія комуни Ното наполягала на тому, що єпископ Антоніо Стальяно не мав на меті зруйнувати дитячі мрії за два тижні до Різдва.

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Директор з комунікацій єпархії, преподобний Алессандро Паоліно сказав, що Стальяно намагався підкреслити справжнє значення Різдва та історію святого Миколая, який дарував подарунки бідним і був переслідуваний римським імператором.

“Перш за все, від імені єпископа я висловлюю свій жаль через цю заяву, яка викликала розчарування у маленьких, і хочу уточнити, що наміри монсеньйора Стальяно були зовсім іншими”, – написав Паоліно на єпархіальній сторінці у Facebook.

Італійські новини цитують слова Стальяно під час недавнього релігійного фестивалю, що Санти не існує, а його червоний костюм створила компанія Coca-Cola для реклами.

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Паоліно зазначив, що церква не хотіла руйнувати мрії дітей, а натомість повинна черпати з них хороші приклади, які є позитивними для життя.

“Отже Баббо Натале – це ефективний образ, який передає важливість дарування, щедрості, обміну. Але коли цей образ втрачає сенс, ви бачите Баббо Натале, який асоціюється зі споживництвом, бажанням володіти, купувати, купувати і купувати ще, тоді ви повинні переоцінити його, надавши йому новий сенс”, – відзначив Паоліно.

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