Італійські зірки: хто з них підтримує Україну, хто виступає за Путіна

Що думають про війну в Україні відомі в Україні італійські зірки. Багато українців будуть розчаровані у своїх кумирах. Але є приємний виняток.

Хто підтримує

Maneskin

На першому місці за підтримкою України міцно стоять рокери з Maneskin. Вони чи не першими в Італії подали голос, звернувшись до совісті росіян із піснею StandUpForUkraine! Але на цьому хлопці не зупинилися, вони продовжують на своїх концертах діставати прапор України та цитувати Чапліна: «Вам весело? Нам теж весело, бо це привілей — жити, тоді як бомби падають на міста». Також соліст гурту часто вимовляє фразу Fuck Putin.

Тананай

Молодий співак Альберто Котта Рамузіно, відомий публіці під псевдонімом Тананай, присвятив пісню Tango, яку заспівав у Санремо (і зайняв 5 місце) Ользі, Максиму та їхній дочці Лізі. Це пісня про те, як війна розлучила люблячих людей, але їхня любов все переможе.

«Я мав розповісти їхню історію на фестивалі, не можна було упускати цієї можливості». І додав: «Війна триває вже рік, і, можливо, ми тут забули, що йдеться не тільки про стратегії та геополітику, а й про життя людей, що руйнується, і їм доводиться пристосовуватися до нових умов, при цьому не втрачаючи любов і людяність».

Лаура Паузіні

Відома у всьому світі співачка з більш ніж 4 000 000 підписниками в Інстаграмі, яка завжди була «поза політикою», рішуче виступила проти війни Росії проти України:

«Поки ми маємо сили, і поки нас не зупинять бомби, ми повинні продовжувати допомагати нашим. братам, які зіткнулися із цим кошмаром».

Співачка зізналася, що була дуже вражена звісткою про напад Росії на Україну.

Васко Россі та Маrracash

Найулюбленіший італійцями рок-співак із 45-річною кар’єрою Васко Россі висловився так:

«Молодих відправляє на смерть той, хто керує ними з бункера. І вони йдуть убивати мирних жителів іншої країни. Путін називає це спецоперацією, але насправді це агресія проти України».

Разом із репером Марракешом він записав сингл La pioggia alla domenica, виручені кошти співаки жертвують дітям України через благодійну організацію Save the children.

Махмуд

Дворазовий переможець фестивалю в Санремо та дворазовий учасник Євробачення Алессандро Махмуд ще на початку масштабного вторгнення заявив свою позицію:

«Завжди на боці тих, на кого нападають, і ніколи на боці агресора. Підтримуйте Україну!»

Дзуккеро

У своєму Інстаграмі він написав:

«Я закликаю світових лідерів стати на захист біженців усюди. Світові лідери я виступаю за Україну. Я прошу всіх, хто побачить це повідомлення, посилити його та зробити репост, щоб наші лідери знали, що нам потрібно, щоб світ став на захист України».

Також співак присвятив Україні пісню, яку він написав із Боно, Someone Else’s Tears.

La Rappresentante di Lista

Гурт, який на початку повномасшабного вторгнення кинув клич своїм колегам-музикантам із пропозицією влаштувати концерт для підтримки дітей України та біженців в Італії:

«Колеги, друзі, музиканти та співаки, давайте зробимо хоч що-небудь!»

Виручені від концерту гроші було передано організації Save the children.

Джанні Моранді

Старий Джанні активний досі: він записує дуети з молодими виконавцями та продовжує концертну діяльність. Коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, він одним із перших виступив на підтримку України та назвав путіна повністю божевільним. Також Моранді виходив на головну площу міста Болонья, де він живе, та вимагав від НАТО підтримки для України.

«Я максимально близький багатьом громадянам України, які живуть не тільки в Болоньї, а й в Італії, — сказав автор-виконавець, — я думаю про них, їхню родину, їхні тривоги, їхні страхи».

Федец

Репер Федец не говорив багато слів, а просто подарував італійському Червоному хресту фургон, який доставляє медикаменти Україні.

Репер подарував медикам фургон для перевезення ліків

Неоднозначники

Адріано Челентано

Кумир мільйонів не вважав за потрібне хоч щось сказати з приводу агресії росії проти України.

Орнелла Муті

У актриси російське коріння і нерухомість у росії, тому вона так і не змогла визначитися:

«Я в замішанні. Це неправильна війна, але я люблю росію та росіян. Але війна – це завжди погано».

На запитання, хто агресор, а хто постраждалий, вона лише кивнула.

Ерос Рамаццотті

Обмежився тим, що написав у своєму Інстаграмі «Ні війні» і все. Хто розв’язав війну, незрозуміло Еросу, мабуть.

Тіціано Ферро

Співак нічого не сказав на осуд Росії, але брав участь у благодійному концерті, який ініціював гурт La Rappresentante di Lista

Нек

Теж не засудив росію, але у концерті теж брав участь.

Проросійські зірки, офіційно визнані ворогами України

Альбано Каррізі

Путінець Альбано у березні цього року висловився таким чином: «У Путіна були причини розв’язати цю війну. Розумієте, Україна завжди була під юрисдикцією Москви. Завжди! А НАТО захотіло прибрати Україну до рук – ось чому сталася ця війна. Я зараз говорю речі, які можуть комусь не сподобатися, але це правда: на Донбасі жили росіяни, а українці їх… Але я не схвалюю цю війну, треба було Путіну виставити танки на кордонах з Україною та не реагувати на провокації. Я завжди співав для росіян. Путін теж росіянин, а значить, для нього я теж співав. Я хотів би, щоб сталося диво, і ця війна закінчилася. І тоді я заспівав би на Червоній площі та на площі Незалежності у Києві. І взагалі, мій батько завжди казав мені, щоб я був поза політикою, й я дотримуюсь цієї поради».

Співав з хором російської армії.

Мікеле Плачідо

Зірку серіалу «Спрут» та фільму «Афганський злам» було внесено до чорного списку міністерства культури України за те, що він підтримав анексію Криму, висловлював схвалення політиці путіна й під час війни намагається виправдовувати та захищати росіян:

«А що, від американців хтось то відвернувся, коли вони вторглися до Іраку?

Пупо

Торік співака внесли чорний список Мінкульту України за те, що він незаконно їздив до окупованого Криму на фестиваль російської пісні. Пупо дуже образився, бігав каналами та газетами, і скаржився на те, як несправедливо його внесли до списку «злочинців». Пупо не раз публічно казав, що вважає росію своєю другою батьківщиною, й не відмовився від поїздок із концертами туди. Підтримує політику Путіна.

Тото Кутуньо

Цей факт засмутить ваших мам, але їм потрібно знати цю інформацію. Нещодавно він співав «Червону руту», а потім час підтримав анексію Криму, входить до асоціації «друзів путіна». Має чітку проросійську позицію, виправдовує політику Путіна. Теж співав з російськими військовими.

Ріккардо Фольї

Ще один улюбленець наших матусь. Брав участь у святковому концерті з приводу анексії Криму в Севастополі, вважає, що Революція гідності була організована американцями, загалом любить Росію та Путіна.

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