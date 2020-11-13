Італійські лікарі закликають владу ввести локдаун

Голова федерації медичних гільдій Італії Філіппо Анеллі закликав владу запровадити повний карантин по всій країні у зв’язку зі спалахом захворюваності на COVID-19 в державі.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція ANSA.

Філіппо Анеллі заявив, що національна система охорони здоров’я Італії не може впоратися зі збільшенням числа випадків хвороби COVID-19 та попередив, що Італія може отримати ще 10 000 смертей упродовж місяця.

Минулого тижня уряд Джузеппе Конте запровадив трирівневу систему локальних обмежень, згідно з якою регіони: Калабрія, Ломбардія, П’ємонт та Валь-д’Аоста перейшли в режим жорсткого карантину. Ці регіони мають найжорсткіші обмеження за цією системою, оскільки їх класифікували як червоні зони з високим рівнем зараження.

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Апулія та Сицилія мають дещо менш суворі обмеження, оскільки їх класифікують як “помаранчеву зону” із середнім ризиком зараження, тоді як решта країни має помірний ризик та належить до жовтої зони.

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Згідно з обмеженнями, що чинні до 3 грудня, в червоній зоні карантину торговельні заклади та ринки не найважливішого значення, зачинені, а виїзд за межі рідного міста заборонений, за винятком потреб роботи чи стану здоров’я.

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