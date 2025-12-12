Італійські політики розділилися щодо допомоги Україні: суперечності в уряді Мелоні

В Італії виникла політична напруга щодо майбутньої допомоги Україні, пише Bloomberg. Розбіжності між партіями коаліції ставлять під питання продовження підтримки Києва у 2026 році.

Розбіжності в уряді Італії

У четвер коаліційна партія “Ліга” заявила, що заморожені в ЄС російські активи повинні бути повернуті Москві. Такі заяви викликали неоднозначну реакцію серед членів уряду.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні з партії “Вперед, Італіє” відкинув позицію “Ліги”, підкресливши, що зовнішня політика належить виключно МЗС та прем’єр-міністру Джорджії Мелоні:

“Лінію визначає прем’єр-міністр, і я поділяю її думку”, – заявив Таяні.

Питання продовження допомоги Україні у 2026 році

Голосування щодо продовження фінансової та військової підтримки України спочатку планувалося на кінець четверга, але було відкладене. Прем’єр-міністр Мелоні запевнила, що відповідний указ буде затверджений до кінця року, назвавши затримку технічною та логістичною.

Офіційно уряд Італії заявляє, що позиція щодо підтримки Києва не змінилася. Проте на тлі змін геополітичної ситуації, скорочення фінансування та майбутніх виборів, позиція країни стала більш суперечливою.

Напруга через програму НАТО та американську зброю для України

Цього тижня Таяні висловив сумнів щодо участі Італії у програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України (PURL) під час можливих мирних переговорів, назвавши її “передчасною”. Нагадаємо, що ще в жовтні уряд висловлював готовність брати участь у механізмі PURL.

Міністр оборони Гвідо Крозетто з партії “Брати Італії” намагався розрядити напругу в коаліції, заявивши:

“Ліга завжди підтримувала рішення уряду про надання допомоги Україні. Я думаю, що цього разу вона зробить те саме”.

Висновок

Розбіжності в уряді Італії показують, що підтримка України залишається ключовим політичним питанням, яке викликає дебати навіть серед коаліційних партнерів. На тлі майбутніх виборів та змін у геополітичній ситуації позиція Риму буде уважно відстежуватися як у Києві, так і серед міжнародних партнерів.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.