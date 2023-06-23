Італійські секс-працівники борються за права

Уперше за майже 20 років секс-працівники Італії зібралися в місті Болонья, щоб обговорити, як законодавство про секс-працю впливає на їхнє повсякденне життя.

Італійка Марія Піа Ковре, більш відома як просто Піа, працює в індустрії сексу близько сорока років. Майже стільки ж часу вона бореться за права своїх колег у країні, де, за її словами, стигматизація цієї професії все ще дуже сильна.

Цього місяця Ковре була однією з багатьох секс-працівників, які зібралися в місті Болонья, щоб обговорити, як італійське законодавство про проституцію впливає на їхнє повсякденне життя. Це був перший за майже 20 років подібний захід в Італії, символічно приурочений до Міжнародного дня секс-працівників – дати, яку відзначають у пам’ять про захоплення 1975 року церкви у французькому Ліоні сотнею секс-працівників, які вимагали поліпшення умов праці.

У 1958 році в Італії було закрито так звані “закриті будинки” або “будинки терпимості”. Працюючи з кінця XIX століття, ці будинки дозволяли секс-працівникам зустрічатися зі своїми клієнтами в безпечному просторі.

Відтоді італійські секс-працівники були змушені переміститися на вулиці, де умови часто небезпечні. За даними від 2019 року групи, яка вивчає торгівлю людьми і секс-працю в Італії, 79,4% співробітників секс-індустрії, які працюють на вулиці вночі, – жінки. 19,6% з них є транс-жінками – однією з груп, найбільш уразливих до гендерного насильства.

Хоча протягом десятиліть секс-праця в Італії залишалася технічно легальною, вона де-факто криміналізована через законодавство, яке карає третіх осіб, які беруть участь у ній.

Рішення? Не легалізація, а декриміналізація секс-праці

Секс-працівники, які вийшли на вулиці Болоньї, не вимагають відновлення “закритих будинків” і легалізації секс-праці. Замість цього вони просять скасувати законодавство, яке карає третіх осіб, і надати секс-працівникам ті самі права, що й усім іншим працівникам у країні.

“Наше прохання полягає в декриміналізації секс-праці, – каже Марія Піа Ковре. – Секс-працівники вже покарані законодавством. Якщо додати до цього той факт, що ними можуть бути і більш вразливі люди, наприклад, мігранти, біженці або транссексуальні люди, то ситуація стає нестерпно складною”.

Італійські секс-працівники також закликають до викорінення стигматизації цієї професії, її нормалізації та до того, щоб вона стала поважною в суспільстві – щоб вони могли сплачувати податки, винаймати житло та подавати скаргу до поліції, якщо на них напали під час роботи, не боячись бути приниженими чи висміяними.

“Скасування стигматизації означає просвіту людей про наше життя і зміну наративу навколо секс-праці. Є жертви, яких експлуатують, але багато й тих, хто вирішує займатися секс-роботою самостійно і вільно”, – каже Марія Піа Ковре.

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