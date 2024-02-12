Італійські фермери тракторами проїхалися під Колізеєм

Італійські фермери влаштували проїзд тракторів у центрі Рима біля Колізею, щоб привернути увагу до своїх проблем.

Про це повідомляє AFP, пише “Європейська правда”.

Червоний, білий та зелений трактори демонстративно проїхали під стінами всесвітньо відомої пам’ятки.

Загалом до в’їзду у столицю прибули 300 тракторів фермерів-протестувальників, вони перебувають там вже не перший день, очікуючи на дозвіл проводити акцію в самому місті.

Фермери вимагають зустрічі з прем’єркою Джорджією Мелоні, щоб озвучити свої прохання – зокрема щодо частини європейських “зелених” правил, які підвищили для них вартість виробництва і роблять їхні товари менш конкурентними на тлі імпорту з третіх країн.

Окрім того, аграрії хочуть скасування податків на дизель для сільгосптехніки і вищих субсидій.

За даними ЗМІ, уряд Мелоні розглядає виділення 200 млн євро для того, щоб понизити чи зовсім скасувати деякі податки для фермерів.

Сама Мелоні висловила солідарність з аграріями та розкритикувала “ідеологізовані” європейські вимоги.

Як відомо, протести фермерів останніми тижнями проходять у багатьох країнах Європи з майже однаковими вимогами.

Угорські фермери 9 лютого влаштували протест біля кордону з Україною.

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