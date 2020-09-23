Майже 70% громадян Італії на загальнонаціональному референдумі підтримали скорочення кількості депутатів парламенту на третину.

Про це повідомляє BBC.

Раніше кількість депутатів обох палат італійського парламенту становила 945. Тепер їх стане 600.

Так, кількість представників нижньої палати буде зменшено з 634 до 400. Чисельність верхньої палати – Сенату – скоротять з 315 до 200 сенаторів.

“За” проголосували 69,64% італійців, що взяли участь у голосуванні, “проти” – 30,36%. Явка на референдумі становила 53,84%.

Референдум щодо зменшення кількості депутатів ініціював “Рух 5 зірок”, який наразі входить до урядової коаліції. Лідер партії Луїджі ді Майо вже назвав голосування “історичним”.

Причиною скорочення кількості депутатів називають бажання оптимізувати видатки державного бюджету.

Проведення референдуму було заплановано на 29 березня, але у зв’язку з пандемією коронавірусу він був перенесений на 20-21 вересня.

Одночасно в Італії також відбулися місцеві вибори в шести регіонах: Тоскані, Кампанії, Пульї, Венето, Лігурії та Марке. За попередніми результатами, перемогу в них порівну поділили право- та лівоцентристи.

Лівоцентристи виграють у Тоскані, Кампанії та Пульї, у решті – правоцентристи. Таким чином, за підсумками виборів “змінити колір” може лише Марке, де після 25 років панування лівоцентристів перемагає кандидат від партії Fratelli d’Italia.

Правоцентристи наразі при владі у 15 з 20 регіонів Італії.

Ще в одному регіоні, Валле д’Аоста, голосування відбувається 22 вересня.

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