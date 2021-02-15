Італію до 21 лютого переділили на нові ковід зони

Загалом, з 14 лютого 16 областей автономних провінції Італії перебувають у жовтій зоні, а 5 належать до помаранчевої ковід зони.

На основі звіту Міністерства охорони здоров’я Італії, щодо стану поширення пандемії коронавурусу, було визначено нові кольори безпеки поширення коронавірусу по країні до 21 лютого 2021.

Читайте також: РОЗМІР ПРИБУТКУ ПОТРІБНИЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ В ІТАЛІЇ

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанса підписав розпорядження, за якими:

🟡ЖОВТА ЗОНА🟡

Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto

🟠ПОМАРАНЧЕВА ЗОНА🟠

Abruzzo, Liguria, Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento

🔴У ЧЕРВОНІ і ⚪️ БІЛІ КОВІД ЗОНИ

У ці ковід зони не увійшов жоден регіон.

🚫ЛОКАЛЬНІ ЧЕРВОНІ КОВІД ЗОНИ

У регіоні Умбрія, вся провінція Перуджі та шість муніципалітетів району Терні опинилися в червоній зоні після спалахів випадків, англійського та бразильського варіанту Covid-19: Amelia San Venanzo, в провінції Terni, Lugnano in Teverina, Attigliano, Calvi dell’Umbria і Montegabbione.

Читайте також: СПІВРОБІТНИКИ СБУ ЗАТРИМАЛИ ВСЮ ЗМІНУ МИТНИКІВ ЗА ХАБАРІ

Автономна провінція Больцано, хоча належить до помаранчевої ковід зони, матиме посилені обмежувальні заходи, введені місцевою владою.

ПЕРЕЇЗД МІЖ РЕГІОНАМИ

Заборону переїзду між регіонами продовжено до 25 лютого, в тому числі між тими, що перебувають у жовтій зоні. Винятками є випадки пов’язані із роботою, здоров’ям, чи терміновими подіями.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.