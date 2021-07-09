Італія – Англія: прогноз букмекерів на фінал Євро-2020

11 липня відбудеться фінальний матч Євро-2020, в якому зустрінуться збірні Італії та Англії. Дві топ-команди зіграють на “Уемблі” в Лондоні.

Букмекери віддають перевагу у вирішальному матчі англійській збірній.

На її перемогу за підсумками матчу дається коефіцієнт 1,84, тоді як на те, що Італія завоює трофей – 2,03.

На перемогу англійців в основний час матчу букмекери виставили коефіцієнт 2,70, на нічийний результат – 3,10, а на перемогу збірної Італії за підсумками 90 хвилин гри – 3,05.

Збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.

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Для збірної Англії це буде перший фінал в історії на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії посіла перше місце в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, набравши 7 очок. У плей-офф англійці пройшли Німеччину (2:0), Україну (4:0) і обіграли Данію (2:1 в овертаймі). У матчі проти данців Англія вперше пропустила на Євро.

Збірна Італії набрала максимум очок у групі зі Швейцарією, Туреччиною та Уельсом. У плей-офф італійці пройшли Австрію (2:1 в овертаймі), Бельгію (2:1) і у півфіналі – Іспанію (1:1 та 4:2 по пенальті).

В офіційних матчах Італія і Англія зустрічалися вісім разів. У італійців – п’ять перемог, у англійців – одна, Ще два рази команди зіграли внічию. А їх остання зустріч відбулася в 2018 році – товариський матч завершився внічию (1:1).

На Євро команди в попередній раз перетиналися в Україні в 2012 році. Тоді в чвертьфіналі італійці пройшли далі по пенальті (0:0 і 4:2).

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