Італія арештувала віллу, пов’язану з російським олігархом Мазепіним та його сином

Італійська влада заарештувала віллу Rocky Ram на Сардинії, пов’язану з 23-річним російським гонщиком “Формули-1” Нікітою Мазепіним та його батьком, мільярдером Дмітрієм Мазепіним, гендиректором “Уралхіму”.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це пише Reuters із посиланням на джерела в поліції.

Загальна вартість конфіскованого майна становить близько 105 млн євро. Вілла розташована північ від острова Сардинія.

Нікіта Мазепін, звільнений у березні з американської команди Формули-1 “Haas”, був включений до списку санкцій ЄС разом зі своїм батьком, якого вважають членом найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна.

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За останні тижні італійська поліція конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у багатих росіян, які були внесені до списків санкцій ЄС після початку російського вторгнення в Україну.

Найбільш цінним активом, вилученим на даний момент, є суперяхта мільярдера Андрія Мельниченка вартістю близько 530 мільйонів євро, яка була заарештована у порту Трієста.

3 квітня італійська поліція арештувала яхту вартістю 3 мільйони євро, яка, за словами чиновників, належить росіянину, внесеному до санкційних списків.

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