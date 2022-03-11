Італія селитиме українських біженців у домах, що конфіскувала у мафії

Українських біженців забезпечать медичним обслуговуванням, діти навчатимуться в школах, а дорослі отримають дозвіл на роботу.

Італія буде поселяти українських біженців у будинках, які конфіскувала у мафії

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоржезе заявила, що уряд планує розмістити переселенців з України у нерухомості, яку конфіскували у мафії.

Як пише Corriere della Sera, наразі до Італії прибули приблизно 28 тисяч українських біженців.

За словами міністерки, для тривалого поселення людей обрали 283 об’єкти нерухомості, які конфіскували у злочинної організації.

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Біженцям нададуть доступ до медичного обслуговування, діти навчатимуться в школах, а дорослі отримають дозвіл на роботу.

Італія керує цим процесом в межах Директиви Є С про тимчасовий захист. Документ розробили у 2001 році, але активували лише на початку цього місяця. Він дозволяє країнам-членам ЄС надавати негайний захист українським біженцям.

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