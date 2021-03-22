Італії запровадить загальнонаціональний локдаун на католицький Великдень, щоб побороти новий спалах випадків коронавірусу і госпіталізацій.

Про це йдеться в проєкті указу, з яким ознайомилось агентство Reuters.

У локдаун на католицький Великдень магазини, які продають другорядні товари, будуть закриті по всій країні з 3 по 5 квітня.

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У ці дні італійцям буде дозволено залишати свої будинки тільки з метою роботи, за станом здоров’я або через надзвичайні обставини.

У проєкті указу також повідомляється про посилені обмеження в “жовтих” регіонах країни з низьким рівнем ризику. У цих регіонах рух між містами буде суворо обмежений, ресторани та бари закриють..

На початку цього місяця новий уряд Маріо Драгі посилив обмеження для “червоних зон”. Там закриті не тільки бари, ресторани, магазини і середні школи, а й початкові школи. Жителям наказують по можливості залишатися вдома.



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