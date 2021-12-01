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Італія вводить Super Green Pass, що обмежує свободу невакцинованих

Super Green Pass, має на меті втримати пандемічну криву, за рахунок обмеження свободи невакцинованих.

24 листопада італійський уряд видав нові карантинні правила, які регулюватимуть життя країни із 6 грудня 2021 до 15 січня 2022, але у разі потреби ним продовжать користуватися й надалі.

Згідно з ним, Green Pass буде диференційованим.

Правила для вакцинованих, та осіб, що одужали від коронавірусу, не змінюються.

Невакциновані, із 6 грудня більше не зможуть відвідувати:
• бари та ресторани;
• спортзали та басейни;
• кінотеатри і театри;
• виставки і музеї;
• дискотеки;
• заклади азартних ігор;
• стадіони;
• гірськолижні курорти.

Із Green Pass на основі негативного тесту на коронавірус можна:
• ходити на роботу,
• користуватися громадським транспортом,
• користуватися основними послугами,

Крім того, з 15 грудня в Італії запроваджується обов’язкова вакцинація від коронавірусу для військових, поліцейських, адміністративного персоналу у сфері охорони здоров’я. Для медичного персоналу обов’язковою стане третя – бустерна доза вакцини.
Про ці та інші нововведення в деталях, читайте у наступних публікаціях на моїй сторінці.

Маріанна Сороневич

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