Італія взялась за розробку власної вакцини від COVID-19

Італія обіцяє у вересні 2021 року представити власні вакцини від COVID-19.

Повідомляє “Українська правда“, із посиланням на ASNA

Відповідну заяву зробив глава Італійського фармакологічного агентства Джоджио Палу.

За його словами, уже у вересні вакцини від COVID-19 можна буде застосувати до кілької мільйонів осіб.

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Займалась розробкою вакцини від COVID-19 італійська компанія ReiThera. У міністерстві охорони здоров’я заявили, що держава вкладе кошти в дослідження компанії.

Відзначається, що Італія вакцинувала найбільше громадян серед країн-членів ЄС, але потерпає від затримок доставки вакцини від Pfizer.

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Окрім того, в компанії AstraZeneca повідомили, що доставлять Італії меншу кількість доз власної вакцини, ніж планувалось.

Нагадаємо:

У грудні 2020 року Італія почала вакцинувати перших жителів від COVID-19 препаратом від Pfizer і BioNTech.

Уже в кінці січня стало відомо, що країна буде переглядати план вакцинації через скорочення поставок препарату.

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