Італія висилає 30 російських дипломатів. Росія погрожує відповіддю

Італіє оголосила 30 російських дипломатів персонами «нон ґрата» та висилає їх з країни з міркувань національної безпеки, заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо.

«Це рішення було ухвалене за погодженням з іншими європейськими та атлантичними партнерами і було необхідне з причин, пов’язаних із нашою національною безпекою та в контексті нинішньої кризової ситуації, яка сталася внаслідок невиправданої агресії проти України з боку Російської Федерації», – повідомив ді Майо.

За словами Драґі, у розмові він наголосив Путіну на важливості зустрічі з Зеленським.

4 квітня італійське інформаційне агентство ANSA також повідомило про те, що «прихильники Путіна» погрожують смертю міністру закордонних справ Італії Луїджі ді Майо через його «рішучу позицію проти війни Росії в Україні».

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Раніше Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило 40 російських дипломатів «небажаними особами». Вони мають залишити країну протягом п’яти днів. Про таке рішення Берліну повідомили послу Росії Сергію Нетаєву, якого викликали в МЗС, повідомила Анналена Бербок

Литва заявила, що відкликає посла Ейтвідаса Баярунаса з Росії, а російському послу Олексію Ісакову наказано залишити країну. Латвія услід за Литвою повідомила про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.

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