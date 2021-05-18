Італія виходить із карантину. Графік послаблення обмежень

Повернення до звичайного життя в Італії проходить поступово, за графіком із визначеними датами.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках Української газети в Італії.

З 15 травня

Відкриваються басейни на відкритому повітрі та пляжі, обладнані парасольками та шезлонгами.

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З 19 травня

Комендантська година переноситься із 22 години на 23 годину.Якщо статистика поширення коронавірусу і надалі зменшуватиметься, комендантська година зменшиться ще на 1 годину, і з 7 червня триватиме із 24:00 до 5:00 години ранку.Маріо Драгі пропонує повністю анулювати це обмеження із 21 червня. Час покаже.

З 22 травня

Комерційні центри працюватимуть протягом вихідних.

На цю ж дату передбачено відкриття гірських підйомників.

24 травня

Відкриваються спортзали.

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З 1 червня

Бари і ресторани обслуговуватимуть клієнтів за столиками у приміщенні (лише на обід і з дотриманням дистанції 2 метри між столиками). Після 18:00 вони працюватимуть лише на відкритому повітрі.

Дозволено присутність глядачів на спортивних змаганнях, які проводяться на відкритому повітрі.

З 15 червня

Відкриваються терми, спа-центри та тематичні парки розваг. Можливе проведення весіль, проте лише за наявності “зеленого паспорта”, тобто гості повинні продемонструвати наявність вакцинації, або негативний тест на коронавірус. Максимально дозволену кількість гостей ще не встановлено.

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З 1 липня

Дозволено присутність на спортивних змаганнях, концертах та виставах у приміщенні, дотримуючись обмеження місткості 25% від максимальної кількості глядачів.У будь-якому випадку їх кількість не повинна перевищувати 1 000 людей на відкритому повітрі та 500 в приміщенні.

Дискотеки та танцювальних залів залишаються закритими.

Відкриваються культурні, соціальні та рекреаційні центри.

Відкриваються басейни у приміщенні.

Відкриваються ігрові зали, залів бінго та казино.

Маріанна Сороневич

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