Італія відкриває вакцинацію проти COVID-19 для підлітків

Італія відкрила вакцинацію проти COVID-19 для всіх людей від 12 років – після того, як минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило вакцинацію Pfizer / BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років.

Джерело: The Guardian

Після повільного старту через організаційних проблем і відсутності поставок програма вакцинації Італії прискорилася. За даними міністерства охорони здоров’я, ввели більше 35 млн доз, при цьому 12,4 млн людей – майже 23% населення – нині повністю вакциновані.

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У той час як в національному плані вакцинації Італії визначені пріоритетні групи, в кожному з 20 регіонів є свій графік вакцинації відповідно до населення і доступних доз.

14 травня Італія прискорила свою кампанію з вакцинації – регіонам дали зелене світло для вакцинаціії людей у віці від 40 років всього через тиждень після того, як дав їм вказівку відкривати прийоми для людей старше 50 років.

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