Влада Італії готова виступити гарантом мирної угоди щодо України, прем’єр країни готує візит до Києва у лютому 2023 року.

Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час пресконференції, присвяченої підсумкам року.

«Італія готова гарантувати мирний процес. Саме тому я планую поїхати до Києва до кінця лютого. Тому що я вважаю, що 24 лютого – це рік після початку повномасштабної війни в Україні, – це дата, до якої, на мою думку, можуть бути зроблені деякі ініціативи», – заявила Мелоні.

За її словами, слід докласти зусиль, щоб отримувати сигнали з обох сторін, але «немає великих сигналів від росії». При цьому міністр висловила сподівання, що москва «усвідомлює величезну помилку», яку робить, а до цього Італія захищатиме Україну.

«Ми захищатимемо міжнародні права, суверенітет та свободу України», – підсумувала Мелоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єром Італії постачання систем ППО.

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