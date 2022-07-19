Італія готується до сорокаградусної спеки

Італія слідом за іншими країнами Західної Європи очікує на хвилю екстремальної спеки, під час якої місцями очікується понад 40°C.

Як пише “Європейська правдад“, про це повідомляє Ansa.

З приходом до Італії антициклону з Африки в багатьох місцях країни очікують екстремальну спеку з близько 40°C і не виключено, що це буде найспекотніший тиждень у році.

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Пік спеки випаде на 20-24 липня. 39-41°C прогнозують у Мілані, Павії, Болоньї, Флоренції. Вночі у багатьох місцях температура повітря може становити близько 30°C.

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Суттєвих опадів в Італії не очікують фактично до кінця місяця.

Нагадаємо, на початку липня Італія оголосила надзвичайний стан у п’яти північних регіонах через посуху.

Як відомо, минулого тижня екстремальні температури фіксували в Іспанії та Португалії, де стовпчик термометра місцями досяг 44-47°C. У понеділок очікують температурних рекордів у Франції та Англії.

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