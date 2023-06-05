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Італія готує новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні.

Про це пише “Європейська правда”.

Крозетто обговорив питання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу – як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима – засекречений.

Видання Il Messaggero напередодні писало, що до нового пакета військової допомоги Україні – вже сьомого за ліком – може увійти зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T та інші системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, комплекс SAMP/T увійшов до останнього, шостого пакета військової допомоги Італії Україні разом із додатковими системами ППО крім комплексів SAMP/T-MAMBA, які вона планує передати разом з Францією.

Як повідомлялось, у березні Італія провела навчання 20 українських військовослужбовців з використання SAMP/T на базі Санта-Барбара в Сабаудії, що в провінції Латина на південь від Рима.

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