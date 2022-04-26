Італія готує новий пакет військової допомоги для України

Італійський уряд вивчає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги.

У попередньому списку є самохідні гармати та гаубиці. Але рішення поки що не прийняте.

Як зазначається, склад пакета може бути визначений до візиту прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі до Києва.

Список залишається засекреченим, але італійські журналісти проаналізували наявні теоретичні можливості.

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Як зазначається, наразі є лише впевненість у новій партії кулеметів, протитанкових ракет та боєприпасів – ці постачання вже затверджено указом місяць тому.

Водночас, як зазначають італійські ЗМІ, ситуація на фронтах в Україні підштовхує західні уряди до відправки бронетехніки та артилерії.

Зокрема, в італійській армії є САУ M109 калібру 155 мм, які зберігаються з кінця холодної війни. Італійське командування зараз вивчає, скільки часу знадобиться, щоб привести їх до ладу.

“У нашій країні їх було близько трьохсот, 221 з яких пройшли програму оновлення на початку дев’яностих років”, – пише Repubblica й уточнює, що з них не менш як 70 продано Пакистану і 10 передано Джибуті. Інші вимагають відновлення, яке може тривати місяці.

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Як зазначається, в Італії також є 70 ультрасучасних систем Pzh 2000 – німецьких самохідних гусеничних машин із гаубицею калібру 155 мм.

В Corriere della Sera як альтернативу бачать можливість передачі самохідних гармат SIDAM 25, які лежать на складах з часів холодної війни.

Розглядається можливість надання і кількох бойових броньованих машин Centauro, які мають вісім провідних коліс та гармату, здатну знищувати танки.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту у Вашингтон обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном важливість продовження військової та фінансової підтримки України для посилення обороноздатності держави в умовах російського вторгнення.

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