Італійська фінансова поліція заарештувала обидві вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Їхня загальна вартість – 8 млн євро, повідомила в суботу la Repubblica.

Спеціальну операцію провели в рамках заморозки активів громадян Росії, причетних до військової агресії Росії проти України. Під арешт уже потрапили яхти олігархів Олексія Мордашова і Геннадія Тимченка, а також тосканська вілла депутата-єдинороса Олега Савченка.

Крім того, заарештовано італійську віллу вартістю 18 млн євро, що належить олігарху Алішеру Усманову в містечку Арцакена на Сардинії.

Під час одного з нещодавніх ефірів Соловйов поскаржився, що Євросоюз не дотримується прав власності на нерухомість і може забрати його будинки.

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“На кожну угоду я приносив документи, що підтверджували мою офіційну зарплату, дохід, все це робив. Купив, заплатив шалені податки, все зробив. І раптом хтось ухвалює рішення, що цей журналіст тепер у списку санкцій. І одразу це впливає на вашу нерухомість”, – заявив Соловйов.

У 2017 році російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про Соловйова, вперше показав його віллу на озері Комо.

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У 2019 році Навальний повідомив, що Соловйов придбав другу віллу – в місті Менаджо, всього за 11 кілометрів від першого будинку.

За словами мера Менаджо Мікеле Спаджарі, місцеві мешканці й не здогадувалися про те, що тут живе “російський олігарх”. “Коли він тут, він залишається на віллі і ні з ким не контактує”, – розказав він.

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