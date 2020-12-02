Італія заборонила проводити нічні гуляння на Новий рік

В Італії заборонили виходити з дому для вуличного святкування Нового року через карантин.

Комендантська година в країні діє із 22:00 до 6:00 години, протягом усього періоду свят, щоб запобігти скупчення людей напередодні Різдва та Нового року.

Про це повідомляє dpa international.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи послабить італійський уряд карантин 31 грудня, міністр із регіональних питань Італії Франческо Бочча наполіг на перебуванні італійців у своїх будинках.

«Чи будуть новорічні святкування? Ми святкуємо вдома», — заявив міністр.

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За словами Бочча, якщо уряд вирішить обмежити перебування людей на вулиці в рамках певних годин, то «ми повертаємося додому незалежно від того, що хочемо зробити».

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