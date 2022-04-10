Італія закликає внести Одесу до списку спадщини ЮНЕСКО, щоб захистити місто від війни

Міністр культури Італії Даріо Франческіні закликав включити Одесу до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це Франческіні заявив після розмови з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

“Чудове місто, глибоко пов’язане з Італією протягом всієї його історії, тепер ризикує бути знищеним.

Дійте зараз, щоб визнати світовою спадщиною ЮНЕСКО”, – написав міністр у Twitter.

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Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов просив максимально прискорити процедуру формування заявки в ЮНЕСКО.

В Одесі є 196 пам’яток культурної спадщини, серед яких 30 – національного значення.

Історичний центр Одеси вже є у попередньому списку (“списку кандидатів”) ЮНЕСКО, пояснював мер міста.

Якщо ж Одесу включать до списку Всесвітньої спадщини, організація зможе надавати охоронні гарантії пам’яткам культури й захистити історичний центр міста від бойових дій.

Наразі Одеса рятує пам’ятки архітектури самостійно – соцмережі вже облетіло фото, як одесити виклали понад тисячу мішків з піском навколо пам’ятника Дюку де Рішельє.

Так вони намагалися вберегти символ міста на Приморському бульварі від руйнувань.

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