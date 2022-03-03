Італія закриває повітряний простір для Росії та надає допомогу Україні

Італійська влада ухвалила рішення закрити повітряний простір для Росії та виділити 110 мільйонів євро на підтримку українців. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Відтак Італія прийняла рішення закрити повітряний простір для РФ.

«Сьогодні на надзвичайній Раді у закордонних справах я підтримаю спільну акцію всіх країн ЄС: весь ЄС закриває свій повітряний простір для Росії», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Луїджі Ді Майо розповів, що італійський уряд виділить 110 мільйонів євро для підтримки українців.

«Я сказав моєму колезі Дмитру Кулебі, що я тільки що підписав резолюцію для негайного виділення 110 мільйонів євро уряду в Києві. Це конкретний вираз солідарності і підтримки Італією народу, з яким ми маємо братні відносини», – зазначив міністр МЗС Італії.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку українського населення та економіки в галузях, які будуть узгоджені з Києвом.

Водночас донедавна Італія була в списку країн, які блокували відключення Росії від SWIFT.