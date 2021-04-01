Уряд Італії схвалив декрет, який забороняє великим круїзним лайнерам входити у Венеціанську лагуну.

«Рада міністрів за пропозицією голови Маріо Драгі, міністра стійкої інфраструктури і транспорту Енріко Джованніні і міністра культури Даріо Франческіні затвердив декрет-закон, який вводить термінові положення про транспорт і регулюванні руху круїзів у Венеціанській лагуні», – йдеться в повідомленні на сайті уряду.

Згідно з декретом, портова адміністрація Північного Адріатичного моря повинна буде провести конкурс ідей, щоб зібрати пропозиції та проекти техніко-економічного обґрунтування будівництва причалів для суден розміром понад 40 тис. тонн, а також для контейнеровозів, які використовуються для трансокеанських перевезень.

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Змінити маршрут великогабаритних суден у Венеції вирішили після того, як у венеціанському каналі Джудекка зіткнулися круїзний лайнер MSC Opera і туристичний теплохід Michelangelo. Тоді кілька людей опинилися у воді, а двоє отримали легкі поранення.

Раніше Асоціація венеціанських гондольєрів прийняла рішення скоротити максимальну кількість пасажирів у човнах до п’яти осіб.

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