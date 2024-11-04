Тосканська влада запустила нову ініціативу, яка покликана залучити нових жителів до регіону, зокрема до сільських районів. У червні цього року була представлена програма Residency in the Mountains, що передбачає виплату грантів на суму від €10 тис. до €30 тис. для тих, хто вирішить переїхати до Тоскани. Загальний фонд програми становить €2,8 млн (близько $3 млн), що свідчить про серйозний намір місцевої влади стабілізувати населення, яке продовжує зменшуватися.

Деталі програми

Гранти та їх використання

Гранти, що виплачуються в рамках програми, покриватимуть 50% витрат на ремонт житла в одному з 76 міст Тоскани, де населення не перевищує 5 тисяч осіб. Серед міст, що беруть участь у програмі, можна згадати:

Сан-Кашано-дей-Баньї — відоме своїми термальними басейнами;

Капрезе Мікеланджело — місто, де народився знаменитий художник епохи Відродження;

Острів Капрайя-Ізола — затишне місце для відпочинку.

Умови участі

Програма доступна для:

Італійців;

Громадян Європейського Союзу;

Громадян країн, які не є членами ЄС, за умови наявності дозволу на довгострокове проживання терміном не менше 10 років.

Кандидати повинні зобов’язатися зробити нерухомість у Тоскані своїм основним місцем проживання. Приймання заявок завершується 27 липня, тому зацікавлені особи повинні діяти швидко.

Чому Тоскана?

Тоскана відома своєю неперевершеною природною красою, культурною спадщиною та смачними стравами. Цей регіон стає все більш популярним серед тих, хто шукає спокійний спосіб життя в мальовничих умовах. Ініціативи на кшталт Residency in the Mountains не лише підвищують якість життя в сільських районах, але й сприяють збереженню їхньої культурної ідентичності.

Висновок

Італія постійно експериментує з різними планами для залучення нових жителів до сільських регіонів. Програма грантів у Тоскані — це ще один крок у напрямку відновлення та розвитку місцевих спільнот. Для тих, хто прагне змінити своє життя, ця ініціатива може стати чудовою можливістю знайти новий дім у одній з найкрасивіших частин Італії.

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