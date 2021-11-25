Італія запроваджує Super Green Pass для обмеження невакцинованих

Новий документ діятиме з 6 грудня по 15 січня, але у разі потреби ним продовжать користуватися й надалі.

Уряд Італії затвердив посилення заходів боротьби проти поширення коронавірусу. У країні діятиме новий вид санітарних перепусток – Super Green Pass, повідомила напередодні ANSA.

Цей “супер-сертифікат” видаватиметься тільки вакцинованим і перехворілим на коронавірус. Він діятиме з 6 грудня по 15 січня, але у разі потреби ним продовжать користуватися й надалі. Super Green Pass видаватимуть на дев’ять місяців.

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При цьому вже чинну перепустку – Green Pass -отримуватимуть нещеплені за наявності негативного тесту на інфекцію. Документ потрібен для користування громадським транспортом, відвідування роботи в офісі та готелів.

У свою чергу, Super Green Pass буде необхідний в мало охоплених COVID-19 частинах Італії. Його використовуватимуть для відвідування концертів, вистав, стадіонів, нічних клубів, публічних заходів, а також ресторанів та барів, що розташовані у приміщеннях.

Таким чином італійська влада збирається захистити відносно вільні від коронавірусу зони в країні від нової хвилі захворювання.

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Крім того, з 15 грудня в Італії запроваджується обов’язкова вакцинація від коронавірусу для військових, поліцейських, адміністративного персоналу у сфері охорони здоров’я. Для медичного персоналу обов’язковою стане третя – бустерна доза вакцини.

Раніше Італія схвалила ревакцинацію COVID-19. Отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу італійці зможуть за п’ять місяців після завершення курсу імунізації.

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