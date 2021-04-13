Італія запустить потяги «вільні від коронавірусу»

Влада Італії цієї п’ятниці, 16 квітня, запустить перший потяг, на який впускатимуть пасажирів із негативним тестом на коронавірус чи з сертифікатом про вакцинацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

За даними співрозмовників, швидкісні потяги будуть курсувати між Римом та Міланом без зупинок. На потяги допускатимуть лише пасажирів, які мають негативний тест на коронавірус або були щеплені COVID-вакциною.

Читайте також: ІТАЛІЯ ПРИЗУПИНИЛА ВАКЦИНАЦІЮ ASTRAZENECA ЛЮДЕЙ ДО 60 РОКІВ

При цьому самі ж експреси заповнюватимуться людьми лише на 50%.

Читайте також: ІТАЛІЯ ПРИЗУПИНИЛА ВАКЦИНАЦІЮ ASTRAZENECA ЛЮДЕЙ ДО 60 РОКІВ

Зазначається, що пасажири повинні будуть з’явитися за 45 хвилин до відправлення із сертифікатом про негативний тест протягом останніх 48 годин, або ж пройти його безкоштовно на станції. Ті, хто отримав щеплення, повинні будуть пред’явити сертифікат або пройти тест.

Як повідомлялося, міністр туризму Італії Массімо Гаравалья заявив, що ймовірною датою до відкриття країни та ґрунтовного виходу з карантинних обмежень буде 2 червня – День Республіки.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії