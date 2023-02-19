Італія затвердила шостий пакет військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що уряд країни затвердив шостий пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ANSA.

«Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами», — сказав Таяні в інтерв’ю La Repubblica у середу.

За його словами, Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні. Він наголосив, що, хоча новий пакет допомоги поки не планується, але якби він готувався, партія «Вперед, Італіє», національним координатором якої є Таяні, проголосувала б за нього.

Таяні також зазначив, що Італія підтримує Київ після скандалу через коментарі експрем’єра та лідера «Вперед, Італіє» Сільвіо Берлусконі з критикою Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв Укрінформ, Італія спільно з Францією надасть Україні системи ППО Samp-T, які вражають літаки на відстані до 100 кілометрів і ракети – до 25 км. Італія вже надала Україні п’ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 млрд євро.

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував прем‘єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні за зустріч із Президентом України в Брюсселі. Берлусконі також заявив, що якби Володимир Зеленський припинив «атакувати» Донбас, війни не було б.

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У відповідь на заяви Берлусконі уряд нинішнього прем’єра Італії Джорджі Мелоні заявив, що країна твердо та переконливо підтримує Україну.

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі на адресу Президента Володимира Зеленського і нагадують про політичну та моральну відповідальність за заохочення рф до продовження злочинів в Україні.

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