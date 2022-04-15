Італія звернулася до Міжнародного кримінального суду через звірства рф в Україні

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що звірства, які російська війська здійснюють в Україні з початку вторгнення, є очевидними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

«Італія не має деталей, щоб оцінити, чи має місце геноцид в Україні, але звірства очевидні, як вбиті діти та вбиті мирні жителі», – сказав Ді Майо.

Він додав, що Італія вже звернулася до Міжнародного кримінального суду для оцінки доказів цих звірств рф.

«Я вважаю, що путін не подає сигналів про мир, коли каже, що вони повинні завершити операцію (в Україні – ред.). З цієї причини ми повинні продовжувати санкції (проти рф – ред.)», – сказав міністр.

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Ді Майо також висловив сподівання, що православний Великдень може стати нагодою переконати росіян погодитися на припинення вогню.

«Ми працюємо над цим, тому що це єдиний спосіб евакуювати зі сходу України, де посилюються атаки, мирне населення й дітей подалі від російських бомб», – заявив він.

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Як повідомлялося, 24 лютого російський президент володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють та знищують об’єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

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Міжнародний суд ООН 16 березня зобов’язав рф негайно припинити вторгнення в Україну.

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