Італія знову хоче побудувати міст до Сицилії

Уряд прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні в четвер увечері схвалив проєкт будівництва мосту, який з’єднає острів Сицилія з материковою частиною країни.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Politico.

Як повідомило італійське міністерство інфраструктури, Італія прагне “якомога швидше відновити процес планування мосту через Мессінську протоку”, яка відділяє Сицилію від Апеннінського півстрова.

За словами очільника відомства, віцепрем’єра Італії Маттео Сальвіні, міст повинен “стати найсучаснішим і найстійкішим у світі”, а проєкт його зведення є “моделлю для Італії, яка вірить в себе”.

Водночас, із урахуванням технічних складнощів проєкту, італійський уряд зазначає, що проєкт схвалено лише умовно, поки опрацьовуються технічні деталі.

Вважається, що плани будівництва мосту через Мессінську протоку шириною 3,7 кілометра обговорювалися ще за часів Римської імперії. У ХХ столітті їх намагалися втілити фашистський диктатор Беніто Муссоліні та експрем’єр Сільвіо Берлусконі.

Для відповідних досліджень за останні роки було витрачено 1,2 мільярда євро, та попри це міст так і не був побудований – не в останню чергу тому, що місце будівництва розташоване в одному з найбільш сейсмічно активних регіонів Середземномор’я.

Нагадаємо, у 2018 році експрем’єр Британії Борис Джонсон висунув ідею будівництва мосту довжиною 35 кілометрів через Ла-Манш, та у Франції її ввічливо відхилили.

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