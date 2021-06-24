Італія «знімає» маски на відкритому повітрі з 28 червня

В Італії більше не носитимуть маски на відкритому повітрі, оскільки рівень зараження коронавірусом продовжує падати

Обов’язкове носіння захисних масок для обличчя на відкритому повітрі, скасовується з 28 червня.

Про це повідомили у МОЗ Італії, передає Укрінформ із посиланням на The Local Italy.

Скасування вимоги маски на відкритому повітрі набуде чинності в регіонах, позначених як “білі” за італійською системою класифікації, написав міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца у Фейсбуці.

Ця класифікація вже охоплює всі італійські регіони, крім Валле-д’Аоста на північному заході, і, як очікується, вона застосовуватиметься до всієї країни з 28 червня.

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Очікується, що італійцям все одно доведеться носити маски в приміщенні та в громадському транспорті, а також дотримуватися соціальної дистанції, оскільки в країні залишається велика стурбованість потенційним зростанням числа нових випадків коронавірусу через штам Delta.

Італія повідомляє про близько 2000 нових щоденних заражень в середньому по країні з 7 червня, що є найнижчими показниками з вересня 2020 року.

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Станом на вівторок, за офіційними даними, Італія повністю щепила 30 відсотків населення старше 12 років. Загалом в Італії було введено понад 46 мільйонів доз вакцин, хоча органи охорони здоров’я попереджають, що одна доза може не забезпечити достатній захист від Delta та інших варіантів.

За даними сайту Worldometer, у Грузії з початку пандемії зафіксували понад 4,2 млн випадків COVID-19, з них – більше 127 тис. осіб померли, 4 млн одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 червня на планеті в цілому з початку пандемії підтверджено 179 554 219 випадків коронавірусу. При цьому кількість смертей становить зараз 3 888 850. А одужали від коронавірусу вже 164 259 684 людини по всьому світу.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що в країні з 26 червня, планується скасувати обов’язкове носіння захисних масок просто неба.

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