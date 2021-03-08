Поділ регіонів та автономних провінцій Італії на ковід-зони різних рівнів ризику захворювання на коронавірус з 8 по 14 березня 2021 року.
Про них повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“:
РЕГІОНИ ЖОВТОЇ ЗОНИ
Калабрія, Лаціо, Лігурія, Апулія, Сицилія, Валле д’Аоста
ПОМАРАНЧЕВА КОВІД-ЗОНА
Абруццо, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, Марке, П’ємонт, Тоскана, автономна провінція Больцано, автономна провінція Тренто, Умбрія, Венето
ЧЕРВОНА КОВІД-ЗОНА
Базиліката, Кампанія, Молізе
БІЛА КОВІД-ЗОНА
Сардинія
ЩО ДОЗВОЛЕНО РОБИТИ В РІЗНИХ КОВІД-ЗОНАХ
ПРАВИЛА ПОМАРАНЧЕВОЇ КОВІД-ЗОНИ
- В помаранчевій зоні переміщення дозволено лише в межах муніципалітету, з 5.00 до 22.00.
- В малозаселених муніципалітетах, із кількістю жителів меншою за 5 тис., можна переїзжати на відстань до 30 км. (навіть в інший регіон), проте забороно їхати до центри провінцій.
- Дозволено відвідувати друзів та родичів один раз на день. В машині можуть їхати максимум 2 особи (+ діти молодші 14 років).
- Магазини відкриті (торгові центри закриті у святкові дні та напередодні свят).
- Бари та ресторани працюють лише на виніс до 18:00.
- Закриті кінотеатри, театри, музеї, тренажерні зали та басейни.
ПРАВИЛА ЧЕРВОНОЇ КОВІД-ЗОНИ
- У червоній зоні дозволено виходити із дому з 5 до 22 лише по роботі, у зв’язку із станом здоров’я чи гострій необхідності.
- Поїздки в заміські приватні будинки заборонені.
- Закриті всі магазини, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, аптеки, парааптеки, тютюнові крамниці, газетні кіоски, оптика та комп’ютерні та телефонне обладнання.
- Перукарні закриті.
- Бари та ресторани зачинені. Дозволена доставка до 18:00 години.
- Закрито кінотеатри, театри, музеї, тренажерні зали та басейни.
- Закриті школи.
ПРАВИЛА ЖОВТОЇ ЗОНИ
- У жовтій зоні дозволено виходити із дому від 5 до 22 години.
- Дозволено відвідувати родичів та друзів один раз на день.
- В одній машині можуть подорожувати максимум 2-і особи (+ діти 14 років і люди з обмеженими можливостями).
- Бари та ресторани працюють до 18:00. З 18:00 до 22:00 дозволено продаж на виніс.
- Магазини відкриті (торгові центри закриті у святкові дні та напередодні свят).
- Музеї відкрито протягом тижня, а з 27 березня – також по суботах та святах.
- З 27 березня можливе відкриття театрів і кінотеатрів.
- Тренажерні зали та басейни закриті.
ПРАВИЛА БІЛОЇ ЗОНИ
У білій зоні лише Сардинія. В’їзд в регіон лише за наявності довідки на коронавірус.
- Ресторани працюють до 23:00, бари до 21:00.
- Комендантська година з 23:30 до 5:00.
- Відкриті тренажерні зали, танцювальні школи (лише безконтактні танці).
- Торгові центри відкриті по суботах і неділях.
- Відкрито музеї та місця культури.
- Відкрито всі школи.
Зараз уряд розробляє наступні карантинні заходи. Серед них – повернення більшої частини Італії в тотальний локдаун (червону зону).
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