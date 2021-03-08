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Італія йде до локдауну. Поділ на ковід-зони 8-14 березня

Поділ регіонів та автономних провінцій Італії на ковід-зони різних рівнів ризику захворювання на коронавірус з 8 по 14 березня 2021 року.

Про них повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“:

РЕГІОНИ ЖОВТОЇ ЗОНИ
Калабрія, Лаціо, Лігурія, Апулія, Сицилія, Валле д’Аоста

ПОМАРАНЧЕВА КОВІД-ЗОНА
Абруццо, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, Марке, П’ємонт, Тоскана, автономна провінція Больцано, автономна провінція Тренто, Умбрія, Венето

ЧЕРВОНА КОВІД-ЗОНА
Базиліката, Кампанія, Молізе

БІЛА КОВІД-ЗОНА
Сардинія

ЩО ДОЗВОЛЕНО РОБИТИ В РІЗНИХ КОВІД-ЗОНАХ

ПРАВИЛА ПОМАРАНЧЕВОЇ КОВІД-ЗОНИ

  • В помаранчевій зоні переміщення дозволено лише в межах муніципалітету, з 5.00 до 22.00.
  • В малозаселених муніципалітетах, із кількістю жителів меншою за 5 тис., можна переїзжати на відстань до 30 км. (навіть в інший регіон), проте забороно їхати до центри провінцій.
  • Дозволено відвідувати друзів та родичів один раз на день. В машині можуть їхати максимум 2 особи (+ діти молодші 14 років).
  • Магазини відкриті (торгові центри закриті у святкові дні та напередодні свят).
  • Бари та ресторани працюють лише на виніс до 18:00.
  • Закриті кінотеатри, театри, музеї, тренажерні зали та басейни.

ПРАВИЛА ЧЕРВОНОЇ КОВІД-ЗОНИ

  • У червоній зоні дозволено виходити із дому з 5 до 22 лише по роботі, у зв’язку із станом здоров’я чи гострій необхідності.
  • Поїздки в заміські приватні будинки заборонені.
  • Закриті всі магазини, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, аптеки, парааптеки, тютюнові крамниці, газетні кіоски, оптика та комп’ютерні та телефонне обладнання.
  • Перукарні закриті.
  • Бари та ресторани зачинені. Дозволена доставка до 18:00 години.
  • Закрито кінотеатри, театри, музеї, тренажерні зали та басейни.
  • Закриті школи.

ПРАВИЛА ЖОВТОЇ ЗОНИ

  • У жовтій зоні дозволено виходити із дому від 5 до 22 години.
  • Дозволено відвідувати родичів та друзів один раз на день.
  • В одній машині можуть подорожувати максимум 2-і особи (+ діти 14 років і люди з обмеженими можливостями).
  • Бари та ресторани працюють до 18:00. З 18:00 до 22:00 дозволено продаж на виніс.
  • Магазини відкриті (торгові центри закриті у святкові дні та напередодні свят).
  • Музеї відкрито протягом тижня, а з 27 березня – також по суботах та святах.
  • З 27 березня можливе відкриття театрів і кінотеатрів.
  • Тренажерні зали та басейни закриті.

ПРАВИЛА БІЛОЇ ЗОНИ

У білій зоні лише Сардинія. В’їзд в регіон лише за наявності довідки на коронавірус.

  • Ресторани працюють до 23:00, бари до 21:00.
  • Комендантська година з 23:30 до 5:00.
  • Відкриті тренажерні зали, танцювальні школи (лише безконтактні танці).
  • Торгові центри відкриті по суботах і неділях.
  • Відкрито музеї та місця культури.
  • Відкрито всі школи.

Зараз уряд розробляє наступні карантинні заходи. Серед них – повернення більшої частини Італії в тотальний локдаун (червону зону).

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