Поділ регіонів та автономних провінцій Італії на ковід-зони різних рівнів ризику захворювання на коронавірус з 8 по 14 березня 2021 року.

Про них повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“:

РЕГІОНИ ЖОВТОЇ ЗОНИ

Калабрія, Лаціо, Лігурія, Апулія, Сицилія, Валле д’Аоста

ПОМАРАНЧЕВА КОВІД-ЗОНА

Абруццо, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, Марке, П’ємонт, Тоскана, автономна провінція Больцано, автономна провінція Тренто, Умбрія, Венето

ЧЕРВОНА КОВІД-ЗОНА

Базиліката, Кампанія, Молізе

БІЛА КОВІД-ЗОНА

Сардинія

ЩО ДОЗВОЛЕНО РОБИТИ В РІЗНИХ КОВІД-ЗОНАХ

ПРАВИЛА ПОМАРАНЧЕВОЇ КОВІД-ЗОНИ

В помаранчевій зоні переміщення дозволено лише в межах муніципалітету, з 5.00 до 22.00.

В малозаселених муніципалітетах, із кількістю жителів меншою за 5 тис., можна переїзжати на відстань до 30 км. (навіть в інший регіон), проте забороно їхати до центри провінцій.

Дозволено відвідувати друзів та родичів один раз на день. В машині можуть їхати максимум 2 особи (+ діти молодші 14 років).

Магазини відкриті (торгові центри закриті у святкові дні та напередодні свят).

Бари та ресторани працюють лише на виніс до 18:00.

Закриті кінотеатри, театри, музеї, тренажерні зали та басейни.

ПРАВИЛА ЧЕРВОНОЇ КОВІД-ЗОНИ

У червоній зоні дозволено виходити із дому з 5 до 22 лише по роботі, у зв’язку із станом здоров’я чи гострій необхідності.

Поїздки в заміські приватні будинки заборонені.

Закриті всі магазини, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, аптеки, парааптеки, тютюнові крамниці, газетні кіоски, оптика та комп’ютерні та телефонне обладнання.

Перукарні закриті.

Бари та ресторани зачинені. Дозволена доставка до 18:00 години.

Закрито кінотеатри, театри, музеї, тренажерні зали та басейни.

Закриті школи.

ПРАВИЛА ЖОВТОЇ ЗОНИ

У жовтій зоні дозволено виходити із дому від 5 до 22 години.

Дозволено відвідувати родичів та друзів один раз на день.

В одній машині можуть подорожувати максимум 2-і особи (+ діти 14 років і люди з обмеженими можливостями).

Бари та ресторани працюють до 18:00. З 18:00 до 22:00 дозволено продаж на виніс.

Магазини відкриті (торгові центри закриті у святкові дні та напередодні свят).

Музеї відкрито протягом тижня, а з 27 березня – також по суботах та святах.

З 27 березня можливе відкриття театрів і кінотеатрів.

Тренажерні зали та басейни закриті.

ПРАВИЛА БІЛОЇ ЗОНИ

У білій зоні лише Сардинія. В’їзд в регіон лише за наявності довідки на коронавірус.

Ресторани працюють до 23:00, бари до 21:00.

Комендантська година з 23:30 до 5:00.

Відкриті тренажерні зали, танцювальні школи (лише безконтактні танці).

Торгові центри відкриті по суботах і неділях.

Відкрито музеї та місця культури.

Відкрито всі школи.

Зараз уряд розробляє наступні карантинні заходи. Серед них – повернення більшої частини Італії в тотальний локдаун (червону зону).

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