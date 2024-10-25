Італія криміналізувала сурогатне материнство за кордоном: новий закон та штрафи

У жовтні 2024 року Сенат Італії прийняв новий законопроєкт, що криміналізує сурогатне материнство навіть за межами країни. Італійські громадяни, які вдаються до сурогатного материнства за кордоном, тепер можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності на батьківщині. Відповідно до нових норм, порушникам загрожує до двох років ув’язнення та штраф до 1 мільйона євро.

Історія та нові зміни в Законі 40

Сурогатне материнство заборонене в Італії з 2004 року на підставі Закону 40, що регулює медичне запліднення. Однак нещодавно Італія внесла до цього закону зміни, які тепер дозволяють розширювати юрисдикцію італійського законодавства на випадки сурогатного материнства за кордоном. Цей вид діяльності тепер розглядається як “загальний злочин”, що дозволяє італійській владі переслідувати своїх громадян за кордоном.

Нові положення вказують, що будь-яка особа, яка в будь-який спосіб здійснює, організовує або рекламує комерційне сурогатне материнство, буде підлягати покаранню. У законі також зазначено: «Якщо факти щодо сурогатного материнства мали місце за межами Італії, італійський громадянин нестиме відповідальність відповідно до італійського законодавства».

Дебати та голосування у Сенаті

Законопроєкт, поданий правлячою партією «Брати Італії» Джорджії Мелоні, викликав жваві дискусії в Сенаті Італії. Після семигодинних дебатів закон підтримали 84 сенатори, тоді як 58 проголосували проти.

Причини криміналізації сурогатного материнства

Питання сурогатного материнства протягом років стало предметом політичних та соціальних суперечок в Італії. Представники правлячої партії аргументують криміналізацію сурогатного материнства як захист жінок від експлуатації та збереження біологічних зв’язків між батьками та дітьми. Джанні Берріно, член парламенту від партії «Брати Італії», висловився, що сурогатне материнство зводить жінку до ролі «інкубатора» і підриває стосунки між матір’ю та дитиною.

Реакція Джорджії Мелоні

Прем’єр-міністр Джорджія Мелоні підтримала рішення Сенату, підкресливши, що воно захищає людську гідність і не допускає перетворення тіла жінки та дітей на товар. У своєму зверненні в соціальних мережах Мелоні написала, що «людське життя не повинно бути об’єктом комерційного обміну».

Що означають нові закони для італійських громадян

Італія стала однією з небагатьох країн Європи, яка переслідує своїх громадян за сурогатне материнство, навіть якщо воно було здійснено за межами держави.

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