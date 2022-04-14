Італія купуватиме більше газу в Алжиру, щоб відмовлятись від російського

Італія планує зробити основним своїм постачальником природного газу Алжир, замість Росії.

Як повідомляє Politico, про таку домовленість у понеділок оголосив прем’єр-міністр Маріо Драгі, пише “Європейська правда”.

Досі з Росії надходило близько 40% імпорту природного газу.

“Одразу ж після вторгнення (РФ в Україну – ред.) я оголосив, що Італія швидко зменшуватиме залежність від російського газу. Ця угода – значний внесок для цієї стратегічної мети, і будуть інші”, – заявив Драгі після зустрічі з президентом Алжиру.

Згідно з угодою між алжирською Sonatrach та італійською Eni, Алжир до наступного року почне постачати Італії додаткові 9 млрд кубометрів газу.

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У 2021 році Італія імпортувала близько 29 млрд кубометрів газу з Росії та орієнтовно 22,5 млрд – з Алжиру. Відтак з додатковими 9 млрд кубометрів Алжир з 2023 року стане головним постачальником.

Міністр закордонних справ Луїджі ді Майо та керівник компанії Eni останнім часом здійснили низку закордонних візитів у пошуках альтернативи російським енергоресурсам – до Азербайджану, Мозамбіку, Конго, Катару, Анголи.

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