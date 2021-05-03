Італія купує українські двигуни для космічної ракети-носія Vega

Італія та Україна домовилися про додаткове постачання космічної ракети-носія Vega українського виробництва, на суму майже 6 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що італійська сторона підтвердила готовність до розширення співпраці 28 квітня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав домовленість, досягнуту спільними зусиллями представників української ракетно-космічної галузі та МЗС України.

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«Розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі… Супроводження таких контрактів входить до топпріоритетів МЗС, і зусилля українських дипломатів в Італії відіграли важливу роль у досягненні цієї домовленості», – сказав Кулеба.

Головний економіст ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» Дмитро Нікон поінформував, що чинний контракт містить опцію, яка передбачає виготовлення додаткових 10 установок.

Головний конструктор КБ рідинних ракетних двигунів ДП «КБ «Південне» Олександр Прокопчук своєю чергою наголосив, що співпраця із компанією AVIO S.p.A. є наочним прикладом інтеграції української ракетно-космічної промисловості у європейські космічні програми.

Як поінформували в МЗС, чинний контракт на постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Сім блоків вже поставлено за ним, один буде відвантажено замовнику найближчим часом, ще три знаходяться в процесі виробництва.

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Ракета-носій легкого класу Vega є спільним проєктом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. ДП «КБ «Південне» та ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» співпрацюють із італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року. Усього за роки співробітництва було виготовлено та вже поставлено компанії AVIO S.p.A. понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких – на початку 2021 року.

Особливістю БМД є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.

Італія є однією з держав-засновниць Європейського космічного агентства та входить до числа трьох основних контрибуторів разом з Німеччиною і Францією.

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