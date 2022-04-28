Італія може позбутися залежності від російського газу в 2023 році

Італія може стати незалежною від російського газу у другій половині 2023 року.

Про це заявив міністр з питань екологічного переходу Роберто Чінголані, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«На мій погляд, в короткостроковій перспективі ми повинні припинити постачання газу з росії, в тому числі і з етичних міркувань», – сказав Чінголані в інтерв’ю газеті La Stampa.

За його словами, італійський уряд вважає, що до другої половини наступного року Італія може стати майже повністю незалежною від російського газу.

Чінголані додав, що стратегія уряду заснована, з одного боку, на виході на повну потужність існуючих газопроводів з новими контрактами, а з іншого – на збільшенні потужностей Італії з регазифікації.

Зазначається, що Італія отримує близько 40% імпортованого газу з росії і прагне диверсифікувати свої джерела енергії після вторгнення Україну, подальших західних санкцій і ризику збоїв.

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Італія вже підписала угоди з Алжиром, Єгиптом і Республікою Конго, щоб допомогти замінити частину газу з 29 млрд кубометрів на рік, які отримує з Росії.

За словами Чінголані, італійський уряд планує наступного тижня відвідати інші країни, особливо в Африці, для переговорів щодо нових газових контрактів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня США і ЄС оголосили про велику угоду з постачання скрапленого природного газу (СПГ) для ослаблення залежності Європи від російських енергоресурсів. Згідно з угодою, до кінця року США поставлять до ЄС щонайменше 15 млрд кубометрів СПГ.

Австралія, Британія, Канада і США ввели пряму заборону на покупку російської нафти, але 27 членів ЄС не змогли домовитися про ембарго.

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