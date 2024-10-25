Італія надасть Україні позику на 50 мільярдів доларів: новини та перспективи

Італія оголосила про роботу над угодою щодо надання Україні позики у розмірі 50 мільярдів доларів, що буде забезпечена відсотками з російських активів, заморожених у ЄС. Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні 15 жовтня, виступаючи в італійському Сенаті, зазначивши, що угода є важливим результатом головування Італії в Групі семи (G7).

Італія підтримує Україну та фінансує відновлення

Мелоні підкреслила, що основною метою угоди є фінансова підтримка України для створення сприятливих умов для мирних переговорів, але без капітуляції. Вона зазначила, що цей кредит стане значним внеском у відновлення країни. Крім того, Італія оголосила про проведення в Римі конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня 2025 року.

Схвалення позики в ЄС та залучення нових фондів

Рішення про надання Україні до 35 мільярдів євро у 2023 році нещодавно підтримали представники ЄС. Цей пакет є частиною загальної програми позики, ініційованої країнами G7, що буде забезпечена доходами від російських активів, заморожених на Заході після початку повномасштабного вторгнення Росії. Європейський парламент планує розглянути це питання на голосуванні 22 жовтня, очікуючи затвердження кредиту на 2024 рік з виплатами у 2025 році та з терміном погашення до 45 років.

Світовий банк і додаткові ресурси

10 жовтня Світовий банк схвалив створення спеціального фонду для забезпечення фінансування у розмірі 50 мільярдів доларів для України. Кошти очікувано надходитимуть з внесків США, Канади та Японії і будуть забезпечені відсотками з заморожених російських активів.

Аналітик Атлантичної ради Джош Ліпскі зазначив, що ці ресурси можуть докорінно змінити ситуацію для України, адже витрати країни на військові дії у 2023 році склали близько 80-90 мільярдів доларів.

Глобальна підтримка для України: деталі угоди

G7 разом з ЄС ще в червні 2023 року анонсували підтримку у 50 мільярдів доларів, яка буде забезпечена з прибутків від заморожених активів Росії на Заході. Наразі понад дві третини російських активів, оцінених у 210 мільярдів євро, зберігаються в країнах ЄС, особливо в бельгійському депозитарії Euroclear.

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