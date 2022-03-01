Італія вирішила виділити 110 млн євро Україні на знак солідарності та підтримки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у Твітері.

«Я сказав моєму колезі Дмитрові Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження солідарності та підтримки Італії народу, з яким у нас є братні відносини», – заявив глава італійської дипломатії.

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США надіслали Україні ПТРК Javelin та кілька партій зброї та боєприпасів, Велика Британія та Канада відправили своїх інструкторів.

Нагадаємо, Федеральна республіка Німеччина передає Збройним силам України 1000 протитанкових систем та 500 ракет до протитанкового ракетного комплексу Stinger.

Уряд Латвії відправив до України 30 вантажівок з обладнанням індивідуального захисту, медичними приладами та ліками, боєприпасами та сухими пайками.

У п’ятницю, 18 лютого, в Україну прибули американські переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin, подаровані Естонією.

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