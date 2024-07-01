Італія на Євро-2024 встановила сумний антирекорд

У суботу, 29 червня, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 у Берліні взаємини між собою з’ясували збірні Швейцарії та Італії.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь швейцарців.

Збірна Італії, зазнавши поразки, склала із себе повноваження чемпіона Європи.

Крім цього, італійська команда вперше в історії в рамках одного Євро програла два матчі – раніше вона на груповій стадії турніру зазнала поразки з рахунком 0:1 від збірної Іспанії.

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