Італія незабаром підпише угоду про відбудову Одеси

У лютому Італія та ЮНЕСКО вже підписали в Києві угоду про надання 500 мільйонів євро на реставрацію даху Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі.

Про підписання угоди про відбудову Одеси заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

“15 травня ми підпишемо угоду з Києвом і ЮНЕСКО тут, у Римі, щодо реконструкції Одеси та її собору”, – сказав Таяні під час години запитань до уряду в нижній палаті парламенту.

У лютому Італія та ЮНЕСКО вже підписали в Києві угоду про надання 500 мільйонів євро на реставрацію даху Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі.

“Як країна, що головує в G7, ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого миру”, – сказав також Таяні.

Він також додав, що для Італії є пріоритетом підтримка енергетичної системи України.

Росія здійснила ракетну атаку на Одесу, від якої серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, у липні минулого року.

Італійська прем’єрка Джорджія Мелоні одразу заявила, що її країна готова долучитися до відбудови кафедрального собору в Одесі.

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